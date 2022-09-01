Миссия МАГАТЭ ведет переговоры с военными Украины для того, чтобы попасть на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает Reuters.

Миссия задержалась на три часа на подконтрольной Украине территории и намерена достичь ЗАЭС, сообщил представитель организации.

Пару часов назад сообщалось, что миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья в Энергодар, несмотря на усилившиеся обстрелы. Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что миссия знала об "усилении военной активности в этом районе", но планирует продлить миссию на объект и встретиться с персоналом станции.

После этого миссия МАГАТЭ прибыла на блокпост в Новоалександровке. Это приблизительно за 20 км от линии фронта и в 106 км от Энергодара.

СМИ сообщали, что движение колонны было остановлено, потому что в Новоалександровке "слышны прилеты" вдалеке. Колонна возобновит движение, когда в этом районе снова станет безопасно.

Тем временем в Энергодаре сообщают о танках в городе и регулярных прилетах в жилые дома.

Напомним, что сегодня утром Минобороны РФ обвинило Украину в попытке отбить Запорожскую АЭС с помощью десанта.

Украина заявила, что реактор на Запорожской АЭС был остановлен из-за российского обстрела.

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