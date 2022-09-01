"Энергоатом" обвинил россиян в минометном обстреле станции, в результате которого сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок на ЗАЭС.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".

Энергоблок №6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности ЗАЭС, сообщают в "Энергоатоме".

Напомним, сегодня утром произошел обстрел Энергодара, есть погибшие. Стороны обвиняют в обстреле друг друга.

Россияне также заявили, что ВСУ "высадили десант с целью захвата Запорожской АЭС" накануне визита делегации МАГАТЭ.

Мы подробно писали о том, что сегодня происходит в Энергодаре.

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