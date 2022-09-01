Миссия МАГАТЭ 1 сентября отправилась из Запорожья в Энергодар, несмотря на сообщения об интенсивных обстрелах.

Об этом пишет Reuters.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что миссия знала об "усилении военной активности в этом районе", но планирует продлить миссию на объект и встретиться с персоналом станции.

"В этом районе наблюдается повышенная военная активность. Зайдя так далеко, мы не останавливаемся", - сказал Гросси.

Напомним, сегодня минобороны РФ обвинило Украину в попытке отбить Запорожскую АЭС с помощью десанта.

Также мы писали, что губернатор Запорожской области говорил, что из-за российских обстрелов миссия МАГАТЭ не может попасть в Энергодар.

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