Утром 1 сентября Энергодар оказался под обстрелом прямо накануне визита миссии МАГАТЭ, которая должна прибыть сюда сегодня. Стороны обвинили друг друга.

Мэр Дмитрий Орлов заявил о минометных ударах по городу примерно с пяти утра. Он сообщил о попаданиях по гражданским объектам и пострадавших. По его словам, в городе были слышны автоматные очереди.

Глава Никопольской ВГА Евгений Евтушенко сообщил о вертолетах противника над Энергодаром.

Оккупационная "администрация" заявила, что идет "массированный артиллерийский обстрел жилых районов города" со стороны ВСУ. Российские источники сообщили о гибели трех человек.

В минобороны РФ обвинили Украину в попытке захватить Запорожскую АЭС с помощью десанта. Также о высадке десанта в Энергодаре сообщали местные оккупационные "власти".

Сообщается, что инцидент произошел в 6 утра. По заявлению минобороны РФ, "украинские войска двумя диверсионными группами до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС".

Там сообщают, что приняты "меры по уничтожению" десанта, и заявляют, что эта операция направлена на срыв миссии МАГАТЭ на станцию.

"Энергоатом" обвинил россиян в минометном обстреле станции, в результате которого сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок на ЗАЭС. Энергоблок №6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности ЗАЭС, сообщили в "Энергоатоме".

Губернатор Запорожской области Старух заявил, что миссия МАГАТЭ не может попасть в Энергодар, так как россияне ведут обстрел маршрута, по которому делегация агентства должна проехать на ЗАЭС.

Впрочем, как уточняет Reuters, миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья в Энергодар, несмотря на сообщения об интенсивных обстрелах.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что миссия знала об "усилении военной активности в этом районе", но планирует продлить миссию на объект и встретиться с персоналом станции.

"В этом районе наблюдается повышенная военная активность. Зайдя так далеко, мы не останавливаемся", - сказал Гросси.