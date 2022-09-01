Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) совместно с СБУ провели в Запорожье многочисленные обыски, связанные, как утверждается, с коррупцией в сфере распределения гуманитарной помощи. Удивил не только масштаб следственных действий, но круг подозреваемых - сплошь руководящие работники, включая главу обладминистрации.

В чисто политическом смысле НАБУ нанесло серьезный удар по президентской вертикали, в которую входят главы областей. При этом, по данным источников "Страны", расследуются уголовные дела не только в отношении руководства Запорожской области, но и других регионов.

Что стоит за этим трендом, разбиралась "Страна".

Воровали кораблями и вагонами

Как стало известно во вторник, 30 августа, детективы НАБУ совместно с контрразведчиками СБУ провели более 20 обысков в Запорожье в рамках подозрений о массовом разворовывании и перепродаже гуманитарной помощи, полученной в Запорожской области после полномасштабного вторжения России. Следственные действия прошли в запорожском горсовете, местной ОВГА, складах, где, вероятно, хранилась "гуманитарка", и по адресам проживания подозреваемых в преступлении лиц.

НАБУ уточнило, что во время обысков в горсовете нашли незарегистрированное огнестрельное оружие с патронами и деньги в большом количестве. "Предварительная правовая квалификация совершенных уголовных правонарушений — ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 3 ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем") и ст. 368-5 ("Незаконное обогащение") Уголовного кодекса Украины", - говорится в официальном сообщении бюро.

Кто конкретно в кругу подозреваемых, скоро стало известно.

Эту информацию раскрыл, описав фабулу дела, внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

"Должностные лица разворовывали в промышленных масштабах почти всю гуманитарную помощь, которая поступала в город и область, и продавали ее через торговые сети АТБ и "Сильпо", – сообщил он в посте на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, за полгода было украдено "22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовых автомобилей" помощи на сумму "миллионов долларов США".

Как утверждает Шевченко, в деле фигурирует глава Запорожской ОВГА Александру Старуху, его заместитель Злата Некрасова, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртеев, который был избран от партии "Слуга народа" (СН) и сейчас руководит областным центром в виду отсутствия мэра, и депутат Запорожского облсовета от партии "Батькивщина" Виктор Щербина.

Закончить свой пост Шевченко решил вопросом, на который сам же дал ответ: "А кто назначил Старуха… на должность главы Запорожской ОГА? Ответ: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины. Продолжение следует".

Этим он сразу дал рождение версии, что для удара по Ермаку - а точнее - по президенту Владимиру Зеленскому, который в декабре 2020 года и назначил Старуха главой Запорожской области, все и было затеяно.

Хотя собеседник в "правоохранительном" комитете Верховной Рады считает, что Шевченко решил "воспользоваться, чтобы выдать желаемое за действительность". "Это тот случай, когда мухи — отдельно, котлеты — отдельно", - полагает источник.

Что касается обвинений в адрес руководства Запорожья и Запорожской области, после обысков говорить о доказанной вине, по его словам, неверно "со всех точек зрения".

Сам Старух, как и Некрасова, не прокомментировали обыски. А вот Куртев официально опроверг свою причастность к разворовыванию гумпомощи, что якобы "подтвердили" следственные действия в горсовете. По словам секретаря он вместе с заместителем на следующий день после обысков вернулся к работе. А все остальное он считает наклепом и спекуляциями.

"Обращаю ваше внимание, что сейчас продолжается следствие и что проведенные в горсовете следственные действия - это не признак установленной вины. Это только действия, проводимые в границах расследования, и которые являются лишь одним из инструментов для получения доказательств. А в результате вчерашних следственных действий не было выявлено никаких доказательств или свидетельств о причастности горсовета к ранее объявленных обвинений", - написал Куртев в своем посте в Фейсбуке.

Сеть АТБ также отрицает, что гуманитарна продавалась через их магазины.

В то же время в Раде в открытую обвиняют руководство Запорожской области в вольном обращении с поступающей в регион "гуманитаркой", причем даже когда она приходила строго по адресу.

Причем сделала это депутат от "Слуги народа" Дарья Володина, которая отреагировала на события в Запорожье следующим постом: "Относительно задержаний/обысков в Запорожье. За время войны имела опыт одноразового общения с губернатором области, из какого легко можно сделать вывод, что от человеческого (я даже не говорю о соблюдении Закона) у персонажа только принадлежность к виду. Вопрос касался 4 вагонов гуманитарной помощи, которые мы… отправили моей коллеге Юлии Яцык (народный депутат от СН - Ред.) для последующей передаче людям в области. Однако эти 4 вагона попытались отобрать персонажи с их надутыми щеками и губами Запорожской ОГА.

В том конкретном вопросе за несколько дней, не без помощи большого количества людей, нам с Юлией Яцык удалось спасти свой гумгруз. Почти весь. Не нашлись только аппараты СВЛ (скорой вентиляции легких - Ред.), которые Юрий Холод любезно передал со склада Львовской ОВГА Запорожской области.

Для понимания характера человека приведу короткую часть той мартовской беседы:

- Александр Васильевич, кроме того, в вагоны случайно положили карематы для бойцов с Яворского полигона. Я обещала им передать и карематы необходимо вообще вернуть во Львов.

Моим пацанам тоже нужны карематы!".

Источник "Страны" в правоохранительных органах говорит, что проблема с воровством гуманитарки действительно имеет грандиозные масштабы.

"Ее учет и контроль за распределением очень условный. Поэтому чиновники повсеместно ее воруют и продают через магазины и рынки. И гуманитарка - это только одна из схем. Есть еще такая тема как закупки для нужд обороны. Там тоже все очень нагло. Тем более что с начала войны было негласное табу на расследование коррупционных дел, связанных с топ-коррупцией. Считалось, что не время обращать внимание общества на такие проблемы, подрывая авторитет власти. Но теперь, как видим, концепция почему-то поменялась", - говорит источник.

Действительно, почему?

Намек с Запада

Как стало известно "Стране", помимо Запорожья, антикоррупционные органы также проводят расследования, одним из фигурантов в которых является глава Днепропетровской ОВГА Валентин Резниченко. Речь идет о хищениях гуманитарной помощи в областном фтизиатрическом центре.

Также в разработке находится ряд чиновников и в других регионах.

То есть под ударом оказались прежде всего представители президентской вертикали, и судя по тону сообщения агента НАБУ Шевченко - без санкции на то ОП.

Вообще это первые уголовные дела по коррупции такого уровня с начала войны. И до этого НАБУ, кстати, редко "захаживало" к "губернаторам". Так что, возможно, мы сейчас наблюдаем знаковые перемены.

Политолог Вадим Карасев связывает серию обысков с ужесточением линии Запада, которому подконтрольно НАБУ, на борьбу с коррупцией в Украине.

"Это, скорее всего, привет от наших западных партнеров, которые много помогают по войне, но не собираются закрывать глаза на мимикрирующую коррупцию. Так что это внеукраинская история, не борьба по линии "центр-регионы". И чем сильнее будет "привязываться" Украина к Западу, тем больше таких случаев будет, тем чаще о распространении антикоррупционных стандартов будут говорить посланцы от западных стран. Также они будут настаивать на проведении конкурса на нового директора НАБУ с приемлемым для них результатом, а также о том, что новому специальному антикоррпрокурору не нужно ставить палки в колеса", - комментирует эксперт.

В свою очередь политолог Руслан Бортник полагает, что эта история может быть продиктована инициативностью НАБУ, которое ищет свой интерес.

"Это может быть началом аудита нашими партнерами состояния дел в Украине, а прежде всего - распределения поступающей из западных стран военной и гуманитарной помощи. Руководству НАБУ тоже придется отчитываться о проделанной работе. И, конечно, Бюро, и всей антикоррупционной вертикали, за которую Запад так упорно борется, нужно показать свои успехи. Не забывайте, что в США идет избирательная кампания, и президенту Байдену нужны подтверждения, что деньги американских налогоплательщиков идут на благое дело поддержки Украины. А если кто-то и пытается воровать, то воров ловят за руку, за что следует благодарить украинских борцов с коррупцией во главе с НАБУ", - говорит эксперт.

Так или иначе, Офису президента и всем структурам власти напомнили об их уязвимости перед атаками НАБУ и формах давления Запада на украинские элиты.

"Страна" уже писала, что довольно многим и внутри Украины, и на Западе не нравится процесс концентрации власти в руках Зеленского и его Офиса, резко ускорившийся с началом войны. Отдельная проблема - контроль за использованием западной помощи. В открытую западные партнеры об этом стараются не говорить, чтоб не создавать ситуацию публичного конфликта с Зеленским, но временами намекают - то через публикации в СМИ, а сейчас, возможно, и через действия НАБУ.

Вопрос в том, продолжатся ли в дальнейшем эти намеки через уголовные дела по коррупции и как на них будет реагировать Офис президента?