Вслед за Запорожьем обыски по поводу хищения гуманитарной помощи идут и в Одесской области.

Как сообщает "Думская", в Измаиле высадился десант СБУ.

Источник в правоохранительных органах сообщил изданию о следственных действиях, которые прошли на прошлой неделе в горсовете, райсовете и районной военной администрации.

Сообщается, что сотрудники Службы безопасности Украины проверяют распределение гуманитарной помощи. Вслед за ними в Измаил приедут ревизоры из Государственной аудиторской службы Украины.

Ранее мы также писали, что в Украине разоблачили схему ввоза из Европы военной амуниции под видом гуманитарки и ее продажи по завышенным ценам волонтерским организациям. Сумма прибыли организаторов "бизнеса" достигает 72 миллиона гривен, а неуплаченных государству налогов — 23 миллиона.

Также "Страна" сообщала, что во Львове раскрыли схему продажи завезенных из Европы для помощи украинской армии авто. Мужчина продавал автомобили, предназначенные в качестве гуманитарной помощи для украинской армии.

Тем временем война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о ситуации на фронте и событиях вокруг Украины.