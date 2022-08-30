НАБУ с утра во вторник, 30 августа, проводит обыски в Запорожском горсовете. Депутат горсовета Михаил Прасол пишет, что следственные действия проводятся в кабинетах секретаря Анатолия Куртева и его заместителя Анатолия Васюка.

Он говорит, что "пришло время отвечать за завышенные в 300% бюджетные закупки медицины и продуктов".

При этом Куртев в видеообращении подтвердил обыски и пообещал сообщить подробности позже.

Напомним, что в первой половине августа в Запорожье накрыли миллионную коррупционную схему с выездом людей на оккупированную территорию. В преступную схему были вовлечены сотрудники запорожской областной администрации, горсовета и правоохранители, которые зарабатывали на схеме по 2 млн гривен в день.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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