По данным местных "властей" Энергодара, в городе не работает мобильная связь и нет света. Одновременно с тем, источники "Страны" в Энергодаре сообщают, что свет в городе есть.

Также по данным источников, с самого утра над городом летает российская авиация.

"По городу также ездят танки. У нас регулярные обстрелы, прилёты, прямые попадания в жилые дома. Люди напуганы, сидят в коридоре. Есть раненые и убитые. Выехать сейчас фактически нереально, никто не высовывается, из дома выйти страшно", - сообщил источник "Страны".

Напомним, с утра в Энергодаре слышны взрывы и стрельба. Минобороны РФ заявляет, то российская армия потопила две баржи с тактическим десантом ВСУ, который хотел высадиться около Запорожской АЭС.

А в ГУР Минобороны Украины заявляют, что город обстреливают войска РФ, чтобы обвинить Украину и сорвать визит миссии МАГАТЭ.

Как писала "Страна", миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья в Энергодар, несмотря на усилившиеся обстрелы. Из-за минометного обстрела россиян на Запорожской АЭС сегодня отключился работающий 5-й блок.

Тем временем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.