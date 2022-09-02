Россияне не пустили миссию МАГАТЭ в кризисный центр ЗАЭС, где дислоцируются военные РФ

"Энергоатом" обвинил РФ в попытках скрыть военное присутствие на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ на станцию.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома", обнародованном в телеграм-канале.

В частности, россияне не пустили миссию МАГАТЭ в кризисный центр ЗАЭС, где сейчас дислоцируются российские военнослужащие, которых не должны были видеть представители миссии, сообщают в "Энергоатоме"

"Иными словами, часть вооруженных российских оккупантов просто "спряталась" на АЭС", - говорится в сообщении.

Там также сообщается, что военные грузовики, размещенные в машзалах энергоблоков с нарушением всех требований пожарной безопасности, были представлены экспертам МАГАТЭ в качестве техники войск химической защиты.

"Все созданные ими нарушения ядерной и радиационной безопасности российские военные пытаются скрыть ложью и манипуляциями", - сообщает "Энергоатом".

Напомним, Зеленский раскритиковал итоги инспекции МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Президент заявил, что россияне "пытаются превратить миссию МАГАТЭ в бесплодную экскурсию по станции".

Михаил Подоляк в свою очередь, заявил о том, что "международные институты и посреднические миссии выглядят крайне неэффективно, крайне трусливо и крайне непрофессионально".

Мы также писали, что глава МАГАТЭ сказал, что за несколько часов работы на АЭС удалось собрать много важной информации, а он увидел "ключевые вещи", которые хотел увидеть.

Позже глава МАГАТЭ более подробно рассказал о поездке. Он заявил, что заходил внутрь блоков, увидел аварийные системы, дизель, генераторы. Миссия побывала на блочных щитах управления на нескольких энергоблоках. В целом, как заявил Гросси, миссия обошла "три-четыре ключевые зоны", которые выбрала изначально для проверки.