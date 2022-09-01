Появился первый комментарий главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси во время визита на Запорожскую АЭС.

По его словам, миссии за несколько часов работы на АЭС удалось собрать много важной информации, а он увидел "ключевые вещи", которые хотел увидеть.

На другом опубликованном видео миссию МАГАТЭ на захваченной станции сопровождают россияне, которые показали один из снарядов, выпущенных по Запорожской АЭС.

Россияне утверждают, что это - украинский снаряд, который не долетел до хранилища отработанных отходов буквально пару десятков метров.

Прямо во время съёмок этого видео прозвучал взрыв.

Напомним, Украина отрицает обстрелы со своей стороны ЗАЭС и заявляет, что по станции стреляют россияне. В частности сегодня утром Энергоатом заявлял, что на Запорожской АЭС из-за минометного обстрела россиян отключился работающий 5-й блок.

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