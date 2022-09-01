Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что увидел на Запорожская АЭС все, что хотел. Видео
Появился первый комментарий главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси во время визита на Запорожскую АЭС.
По его словам, миссии за несколько часов работы на АЭС удалось собрать много важной информации, а он увидел "ключевые вещи", которые хотел увидеть.
На другом опубликованном видео миссию МАГАТЭ на захваченной станции сопровождают россияне, которые показали один из снарядов, выпущенных по Запорожской АЭС.
Россияне утверждают, что это - украинский снаряд, который не долетел до хранилища отработанных отходов буквально пару десятков метров.
Прямо во время съёмок этого видео прозвучал взрыв.
Напомним, Украина отрицает обстрелы со своей стороны ЗАЭС и заявляет, что по станции стреляют россияне. В частности сегодня утром Энергоатом заявлял, что на Запорожской АЭС из-за минометного обстрела россиян отключился работающий 5-й блок.
Война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.