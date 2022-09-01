Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщают российские СМИ.

Перед отъездом Гросси рассказал, что допускает встречу с жителями Энергодара, и проинформировал, что возглавляемой им делегации удалось провести первичную оценку ситуации на Запорожской АЭС.

Напомним, Энергодар подвергся очередным обстрелам в преддверии миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Украина и Россия обвинили друг друга в ударах по городу.

Ранее мы писали, что МАГАТЭ хочет, чтобы ее инспекторы постоянно находились на Запорожской АЭС.

Между тем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

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