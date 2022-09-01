Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС. Видео
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Запорожскую атомную электростанцию.
Об этом сообщают российские СМИ.
Перед отъездом Гросси рассказал, что допускает встречу с жителями Энергодара, и проинформировал, что возглавляемой им делегации удалось провести первичную оценку ситуации на Запорожской АЭС.
Напомним, Энергодар подвергся очередным обстрелам в преддверии миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Украина и Россия обвинили друг друга в ударах по городу.
Ранее мы писали, что МАГАТЭ хочет, чтобы ее инспекторы постоянно находились на Запорожской АЭС.
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