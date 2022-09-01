На Запорожской АЭС после отъезда главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси остались пять представителей миссии организации, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции.

Об этом сообщает "Энергоатом" в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, оставшиеся члены делегации будут находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября.

Также стало известно, что в ходе осмотра Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ побывали на крыше спецкорпуса с топливом для реакторов.

Специалистам показали отверстия в крыше, пробитые, как утверждается, снарядами из гаубицы М777 американского производства.

Тем временем, по данным российских СМИ, заместитель постпреда при РФ ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила в ООН проведения 6 сентября очередного заседания Совета безопасности в связи с ситуацией на Запорожской АЭС.

На этом заседании Россия предлагает заслушать выступление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам его визита на Запорожскую АЭС.

Напомним, МАГАТЭ хочет, чтобы ее инспекторы постоянно находились на Запорожской АЭС.

Между тем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

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