Запорожская АЭС. Фото: пресс-служба "Энергоатома"

На Запорожской АЭС после отъезда главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси остались пять представителей миссии организации, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции.

Об этом сообщает "Энергоатом" в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, оставшиеся члены делегации будут находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября.

Также стало известно, что в ходе осмотра Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ побывали на крыше спецкорпуса с топливом для реакторов.

Специалистам показали отверстия в крыше, пробитые, как утверждается, снарядами из гаубицы М777 американского производства.

Тем временем, по данным российских СМИ, заместитель постпреда при РФ ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила в ООН проведения 6 сентября очередного заседания Совета безопасности в связи с ситуацией на Запорожской АЭС.

На этом заседании Россия предлагает заслушать выступление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам его визита на Запорожскую АЭС.

Представители МАГАТЭ останутся на ЗАЭС до 3 сентября

Напомним, МАГАТЭ хочет, чтобы ее инспекторы постоянно находились на Запорожской АЭС.

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