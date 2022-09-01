Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение, в котором негативно оценил инспекцию Запорожской АЭС представителями МАГАТЭ.

Президент заявил, что россияне "пытаются превратить миссию МАГАТЭ в бесплодную экскурсию по станции".

"Когда мы виделись с господином Гросси и членами миссии в Киеве, мы договорились о том, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ. Независимые журналисты. Чтобы мир видел правду. К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ", – сказал Зеленский.

"Надеемся, что миссия все же сделает объективные выводы из обстоятельств на станции. И главное, что должно состояться – это демилитаризация территории станции. Именно это цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ", – добавил он.

В Офисе президента Украины тоже негативно отозвались о работе миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Так, советник Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил о том, что "международные институты и посреднические миссии выглядят крайне неэффективно, крайне трусливо и крайне непрофессионально".

"Они никогда не были готовы работать в экстремальных условиях. Ты им не доверяешь уже на входе", – сказал он.

По словам Подоляка, его насторожило то, что миссия провела осмотр, послушала представителя "Росатома", после чего глава МАГАТЭ Гросси сказал, что увидел все, что ему нужно.

"За два часа объемную экспертизу провести невозможно", – сказал он.

Напомним, в ходе осмотра Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ побывали на крыше спецкорпуса с топливом для реакторов. Им показали отверстия в крыше, пробитые, как утверждается, снарядами из гаубицы М777 американского производства.