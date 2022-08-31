В среду, 31 августа, Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение. В нем он обрисовал текущее положение дел.

Основные тезисы из речи президента:

Зеленский сообщил о заседании Ставки верховного главнокомандующего, в котором участвовали главком Валерий Залужный, министр внутренних дел Денис Монастырский, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк, секретарь СНБО Алексей Данилов и другие. Военные доложили о ситуации на передовой.

Президент рассказал о совещании с представителями парламента и правительства о текущих планах работы.

Также он рассказал о своем онлайн-выступлении на "Форуме 2000", который проходил в Праге. В обращении к участникам форума Зеленский призвал усилить поддержку Украины и решить вопрос о запрете шенгенских виз для россиян.

Сообщил, что 23 тысячи тонн украинской пшеницы прибыли в порт Джибути и отправятся в Эфиопию, где сейчас самая большая засуха за 40 лет. А также 40 тысяч тонн пшеницы направляются в Йемен. Всего уже 1,5 миллиона тонн зерновых вышли из трех портов.

Ранее "Страна" писала, что на форуме в Праге Зеленский призвал страны Евросоюза запретить на своей территории российские государственные СМИ.

Между тем война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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