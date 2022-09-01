Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Вторжение войск Германии в Польшу 1 сентября 1939 года он сравнил с российским вторжением в Украину 24 февраля.

"Люди верили, что удастся избежать повторения тех страшных преступлений и столь жестокой войны. Но снова было такое утро. Только уже 24 февраля 2022, когда бомбы и ракеты ударили по мирным городам", - сказал Зеленский.

В обращении он пообещал "сделать все, чтобы утро 1 сентября, утро 22 июня и утро 24 февраля не повторялось".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что восстановление Украины обойдется дороже плана Маршалла после Второй мировой.

Война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.