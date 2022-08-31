Почти все опрошенные украинские беженцы заявили о намерении рано или поздно вернуться домой.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

93% беженцев - это женщины, которые в основном проживали в городах. 74% опрошенных находятся за границей с детьми.

Больше всего (45%) беженцев выехали после начала войны из центральных областей Украины. Преимущественно это жители Киева (23%) и Киевской области (9%). Еще 31% выехал из восточных областей, 16% из южных областей и 8% - из западных областей.

Большинство уехавших ответили, что не знают язык страны, где они временно проживают, либо знают на минимальном уровне.

36% респондентов заявили, что планируют вернуться, когда убедятся, что в их регионе безопасно, 35% - сразу после окончания войны, 13% - через год или через несколько лет после окончания войны (в сумме 48% хотят вернуться по окончанию войны - Ред.), а еще 7% - после того, как возобновит работу предприятие, на котором они работали, или будут уверены, что найдут другую работу у себя дома.

При этом 88% тех, кто планирует вернуться, намерены продолжить жить в той же области, где проживали до войны.

82% респондентов ответили, что в стране пребывания получили статус временной защиты.

Что касается финансового дохода, то 28% респондентов заявили, что живут за счет материальной помощи из разных источников, 19% — на сбережения, 12% нашли постоянную работу в стране пребывания, а еще 12% - временную работу или подработку.

Ранее мы публиковали статью The Guardian о том, что в Британии 50 тыс. украинских беженцев могут оказаться на улице из-за окончания программы помощи.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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