Украинского подростка-беженца избили в Ирландии.

Об этом сообщает Westmeath Independent.

Издание рассказывает, что 14-летний украинец получил перелом челюсти во время нападения в Маллингаре и ему пришлось перенести операцию в Дублине.

Часть избивавших мальчика была ирландцами, а часть – либо латышами, либо литовцами. Семья избитого подростка считает, что их сын стал мишенью, потому что он украинец.

Сам избитый подросток и находившаяся с ним 15-летняя украинка заявляют, что во время драки нападавшие выкрикивали "Идите домой, украинцы!" и "Путин – король".

После того как этот инцидент был обнародован, появились заявления о том, что в городе происходили и другие нападения на украинских подростков.

Ранее "Страна" писала, что в Дюссельдорфе начался суд над двумя мужчинами, изнасиловавшими беженку из Украины.

Также мы сообщали, что в столице Польши Варшаве посетительница хлебного магазина набросилась на украинку, которая работает там продавщицей. Судя по видео инцидента, покупательница посчитала, что украинка посоветовала ей не тот хлеб.