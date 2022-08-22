Лидер ультраправой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, которая является фавориткой на пост премьер-министра страны на предстоящих выборах, опубликовала у себя в Твиттере видео попытки изнасилования украинской беженки африканцем.

Об этом сообщает Reuters.

По словам местных чиновников, утром 21 августа на 55-летнюю украинку на тротуаре в историческом центре города Пьяченца напал проситель убежища из Гвинеи. Инцидент снял на видео кто-то из квартиры с видом на улицу, и нападавшего задержали.

Полиция подтвердила задержание и сообщила, что он будет находиться под стражей, пока идет расследование. Пострадавшую в шоковом состоянии забрали в больницу.

Мелони, чья партия "Братья Италии" выступает против увеличения миграции из стран Азии и Африки и лидирует в опросах в преддверии национальных выборов 25 сентября, опубликовала в своем Твиттере видео с инцидентом с украинкой.

"Нельзя молчать перед лицом этого жестокого эпизода сексуального насилия над украинской женщиной, совершенного днем в Пьяченце искателем убежища", - прокомментировала видео Мэлони.

"Обнимаю эту женщину. Я сделаю все возможное, чтобы восстановить безопасность в наших городах", - заявила она.

На данный момент твит закрыт для просмотра как нарушающий правила Твиттера.

Ранее "Страна" писала, что Мелони находится на волне популярности и в следующем месяце может стать первой женщиной - премьер-министром Италии.

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