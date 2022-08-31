В немецком городе Лейпциг неизвестные хотели поджечь детский сад Entdeckerland, в который ходят дети беженцев из Украины. Кроме того, на днях неизвестные с применением зажигательных устройств атаковали дом для украинских беженцев, который находится в том же районе.

Об этом сообщает Bild.

По данным издания, злоумышленники предположительно разлили у входа в детский сад легковоспламеняющуюся жидкость, спирт или бензин, после чего подожгли ее. Однако огонь не перекинулся на детсад. В учреждении незначительно повредились двери.

Происшествие случилось, когда детсад уже закрылся, поэтому дети и воспитатели не пострадали.

А вечером в пятницу, 26 августа, неизвестные также атаковали дом для беженцев, который находится в 700 метрах от пострадавшего детского сада.

"Из-за пространственной близости мы не исключаем, что между этими двумя действиями существует связь. Сейчас мы изучаем свидетельские показания, опрашиваем местных жителей, ищем записи с камер и проверяем социальные сети", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что украинского беженца в Ирландии избила интернациональная банда.

Также писали, что британские педофилы едут в Польшу, чтобы охотиться на украинских детей-беженцев.