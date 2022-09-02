"Энергоатом" публикует видео с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который 1 сентября побывал с визитом на Запорожской АЭС.

Ролик появился в телеграм-канале "Энергоатома".

Гросси заявил, что миссия имела возможность обойти всю площадку.

"Я заходил внутрь блоков. Я увидел аварийные системы, дизель, генераторы и другие части. Мы побывали на блочных щитах управления на нескольких энергоблоках. Мы выбирали три-четыре ключевые зоны, которые должны были увидеть. И я это сделал (увидел их - Ред.)", - заявил он.

Также Гросси добавил, что пообщался с работниками АЭС и жителями Энергодара. Кроме того, он рассказал, что миссия планирует быть на станции "длительное время". Команда представителей МАГАТЭ будет анализировать "технические аспекты увиденного" на АЭС.

"Вероятно, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, случайно или специально - у нас нет необходимых элементов, чтобы это оценить", - добавил Гросси.

Он также сообщил, что миссия продемонстрировала, "что международное сообщество присутствует на станции, может там остаться".

"И мы продолжим эту работу. Наша работа на станции только началась", - сказал он.

Напомним, пять экспертов МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС до 3 сентября.

Также рассказывали, что Зеленский раскритиковал итоги инспекции МАГАТЭ на Запорожской АЭС.