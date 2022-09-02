Глава МАГАТЭ заявил, что стал свидетелем обстрелов ЗАЭС во время своего визита на станцию
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что стал свидетелем обстрелов ЗАЭС во время своего визита на станцию в четверг, 1 сентября.
Об этом он сказал журналистам.
"Были моменты, когда было очевидно, что стреляют: пулеметный огонь, минометы. Два-три раза было действительно очень тревожно, я бы сказал, для всех нас", - сказал глава МАГАТЭ.
Он заявил, что эксперты продолжают работать на станции. По его словам, они предоставят беспристрастную, нейтральную, технически обоснованную оценку того, что происходит на ЗАЭС.
Война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию.
Ранее появилось видео, где видно, что на ЗАЭС стоят российские грузовики с пометками Z, их заметили члены миссии МАГАТЭ.
Также мы писали, что ранее Гросси заявил, что "физическая целостность станции была нарушена несколько раз".
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