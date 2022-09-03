Заявленная вчера тишина в Энергодаре окончилась - этой ночью назначенные Россией "власти" сообщили о новых прилетах.

По словам "замглавы администрации" Рогова, была перебита Днепровская ЛЭП. В районе АЭС было несколько взрывов. Станция не пострадала, но переведена на автономный режим работы.

Также он сообщил о неких лодках с вооруженными людьми, которые вышли с подконтрольной Украине территории. Была поднята авиация - вертолеты, заявил Рогов.

Украина и Россия пока официально этого не комментировали.

Напомним, вчера военное напряжение вокруг Запорожской АЭС немного спало. За 2 сентября на зафиксировано ни одного обстрела Никопольского района. Также сообщалось о тишине и на другом берегу Днепра - в Энергодаре. Очевидно, это было связано с визитом миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

В результате визита глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС несмотря на обстрелы работает и находится в "относительно хорошем состоянии". По его словам, агентство решило организовать постоянное присутствие двух своих представителей на ЗАЭС. Они останутся до "стабилизации ситуации".

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