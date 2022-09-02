Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 2 сентября. Сообщается, что россияне получили отпор под Харьковом, продолжают наступление под Бахмутом, а также вывезли военную технику с Запорожской АЭС.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия по проведению контрольных проверок подразделений, а также ведется подготовка к очередным военным учениям. В Бресте обнаружена дислокация подразделений БПЛА вооруженных сил Российской Федерации, которые привлекаются к разведке приграничных районов Украины.

На Северском направлении противник удерживает отдельные подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка, Хреновка, Каменская Слобода Черниговской области и Нововасильевка, Майское, Суходол, Новая Слобода Сумской области.

На Слобожанском направлении ситуация значительных изменений не претерпела. Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу возможности продвигаться вглубь территории нашего государства.

На Харьковском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Победа, Старый Салтов и Пришиб. Совершил дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Лебяжье. Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе населенного пункта Гусаровка.

На Славянском направлении подразделения врага обстреляли из танков, минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Вернополье, Бражевка, Дубровное, Долина, Богородичное, Донецкое, Райгородок, Краснополье. Активных наступательных действий враг не вел.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Переездное, Веселое, Раздольевка, Григоровка, Северск.

На Бахмутском направлении совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка, Юрьевка. Силы обороны успешно отразили атаки врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Веселая Долина. Наступательными действиями подразделения так называемых кадыровцев пытаются продвинуться в направлениях населенных пунктов Зайцево и Майорск, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении обстрелов подверглись населенным пунктам Тоненькое, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опытное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка. Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение по направлениям населенных пунктов Первомайское, Опытное и Невельское. Благодаря слаженным действиям Сил обороны, враг был отброшен на предыдущие позиции.

На Новопавловском направлении активных наступательных действий не проводил. Зафиксированы обстрелы районов населенных пунктов Великая Новоселка, Нескучное, Богоявленка, Пречистовка, Новомайорск, Никольское.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новоочеретоватое, Новоселка, Времовка, Новополь, Новодаровка, Железнодорожное, Дорожнянка, Новоданиловка, Белогорье.

На Южнобугском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Широкое, Партизанское, Новопетровка, Трудолюбовка, Любомировка, Шевченково, Луч, Степная Долина, Прибугское, Лиманы, Таврическое, Любимовка. Вооруженные Силы Украины успешно отразили наступление противника неподалеку от Высокополья и Потемкиного. Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи по разведке и блокированию гражданского судоходства. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.

В связи с приездом комиссии МАГАТЭ оккупанты вывезли всю военную технику с территории Запорожской атомной электростанции. Около 100 единиц переместили на завод "Атомэнергомаш", остальные рассредоточили в ближайших населенных пунктах. Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами украинских войск уничтожены 3 артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и рота личного состава. Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские чиновники зарабатывают на гуманитарке.