Запорожская АЭС несмотря на обстрелы работает и находится в "относительно хорошем состоянии".

Об этом заявил журналистам глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который сегодня представил предварительные выводы после своего визита на станцию.

По его словам, агентство решило организовать постоянное присутствие двух своих представителей на ЗАЭС. Они останутся до "стабилизации ситуации".

Гросси добавил, что находящиеся на станции российские военные не приближались к миссии. Он сообщил, что хотел пообщаться с ними, но их не допустили к нему.

В следующий вторник Гросси намерен проинформировать о ситуации на станции Совет безопасности ООН.

Напомним, сегодня Глава МАГАТЭ Гросси уже делал заявление о поездке в Украину и рассказал об увиденном на ЗАЭС. По его словам, физическая целостность станции была нарушена несколько раз.

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины увеличить экспорт электроэнергии в Евросоюз, если Запорожская АЭС будет оставаться в энергосистеме Украины.