Сегодня военное напряжение вокруг Запорожской АЭС немного спало. За 2 августа на зафиксировано ни одного обстрела Никопольского района.

Об этом у себя в Телеграм-канале сообщил глава районной администрации Евгений Евтушенко.

Кроме того, чиновник написал об уменьшении на противоположном берегу, контролируемом россиянами, живой силы и техники противника. Правда, ближе к вечеру там все-таки наблюдалось движение, но не такое оживленное, как ранее.

Ранее сообщалось о тишине и на другом берегу Днепра - в Энергодаре. Очевидно, это связано с визитом миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Как писала "Страна", 2 сентября пятый энергоблок ЗАЭС, отключенный вчера из-за обстрелов, удалось подключить к энергосети.

Между тем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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