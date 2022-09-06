Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны Европы сами виноваты в проблемах, которые им грозят предстоящей зимой из-за сокращения поставок газа из России.

Его слова приводит турецкое издание Haber 7.

Эрдоган заявил, что у Турции "нет проблем с поставками газа", а Европа, по его словам, "пожинает то, что посеяла".

"Отношение Европы к Путину и ее санкции неизбежно привели Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Напомним, 2 сентября "Газпром" полностью остановил поставки по "Северному потоку", сославшись на неисправность последней работающей турбины.

А накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не возобновит поставки газа в Европу, пока не будут сняты западные санкции. Он обвинил "коллективный Запад" в решении РФ перекрыть транзит по важнейшему газопроводу "Северный поток".

"Проблемы с прокачкой газа возникли из-за санкций, введенных западными странами против нашей страны и ряда компаний. Нет никаких других причин, которые могли бы вызвать эту проблему с насосом", - заявил он.

"На сегодняшний день это самое ясное признание России в том, что ее сокращение энергопоставок является ответом на западные санкции", - сообщило британское издание The Telegraph.

При этом Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что ЕС хорошо подготовлен к экстремальному варианту манипулирования Москвой поставками газа.