Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета России в августе оказался выше оценки министерства финансов на 85,9 млрд рублей (около 52,41 млрд грн - Ред.).

Об этом сообщает минфин РФ, пишут российские СМИ.

"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2022 года составило 85,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Известно, что минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на август в размере 359,5 миллиарда рублей.



В сентябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 403,4 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 489,3 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что главы минфинов стран "Большой семерки" согласились ввести потолок цены на российскую нефть.

В заявлении G7 говорится о намерении запретить услуги по транспортировке морем нефти РФ, если та будет продаваться выше определенного потолка.

При этом сам размер этого "потолка" (то есть, максимальная цена российской нефти) ещё обсуждается.

Также "Страна" сообщала, что издание The Financial Times писало о том, что потолок цен на нефть должен заработать с 5 декабря, а на российские нефтепродукты - с 5 февраля.

Западные чиновники хотят таким образом сократить доходы России, сохраняя при этом достаточное количество нефти на мировых рынках - чтобы предотвратить новый скачок и без того высоких цен.