Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает нужным продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в Эссене в ходе встречи с гражданами.

"Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать", – сказал Шольц.

Также канцлер Германии сказал, что не считает, что Германия должна в ущерб себе форсировать отказ от российского газа.

Он напомнил о мерах, которое приняло правительство для сокращения зависимости от российского газа. Речь идет о заполнении газохранилищ, сокращении энергопотребления и поиска альтернатив в других странах.

"Мы теперь можем сказать, что, даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой", – заявил Шольц.

Ранее о необходимости продолжить диалог с президентом РФ заявлял и лидер Франции Эммануэль Макрон. Так, президент Франции попросил президента Ирана стать посредником в мирных переговорах Киева и Москвы.

Также на днях мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что для окончания войны нужно идти на переговоры.