Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал "российским вбросом" публикацию в СМИ цитаты из его интервью изданию Corriere della Sera о том, что для окончания войны нужно идти на переговоры с Россией.

Об этом он написал в Facebook.

"Цитирую российские новостные агентства: "Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал вести переговоры с Россией". Вынужден официально заявить, что это ложь от первого до последнего слова. Могу лишь с удовольствием отметить, что СМИ кремлевских оккупантов прибегают к фейкам, цель которых очевидна - склонить Украину к переговорам.

Чтобы избежать дальнейших идиотских манипуляций, вынужден кратко повторить те же слова, которые я говорю с 24 февраля: оккупанты должны быть изгнаны со всей территории нашей страны. Мы будем сражаться до нашей окончательной победы. Все переговоры – после того, как россияне покинут нашу землю", – написал Труханов.

Ранее в интервью Corriere della Sera Труханов сказал: "Мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации".

Также мы приводили заявление Михаила Подоляка о том, что переговоры с РФ об остановке войны невыгодны как для Украины, так и для Европы.