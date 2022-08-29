Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине.

Об этом Труханов сообщил в своем интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

"Я против сноса статуй. Даже если мы разрушаем памятники, история не меняется. Знаю, что собрана петиция с 25 тысячами подписей, но я жду. С такой логикой мне также убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла" , - заявил мэр Одессы.

Напомним, вопрос сноса памятника Екатерине II в Одессе уже долгое время остается актуальным для украинцев. Ранее Зеленского уже во второй раз попросили снести данный памятник.

В то же время в оккупированном Херсоне хотят установить памятник Екатерине II вместо снесенного памятника Ленину.

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