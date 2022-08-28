Россия может создать кризисную ситуацию в Европе, чтобы улучшить переговорные позиции и извлечь выгоду. Об этом в интервью для The Hill сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет официальный сайт президента Украины.

РФ может прибегнуть к отправке большого количества мигрантов в ЕС или планировать террористические атаки на инфраструктурные объекты.

"Они начнут закулисно манипулировать настроениями, провоцировать усталость от войны", – сказал он.

Чем быстрее Украина получит необходимое новейшее вооружение, тем быстрее сможет переломить ход войны, считает Подоляк.

Также в интервью The Hill Подоляк назвал переговоры с Россией смертным приговором для Украины.

Ранее Подоляк призвал дать Киеву 50 РСЗО HIMARS, чтобы "полностью изменить ход войны".

Тем временем война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.