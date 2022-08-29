Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что для окончания войны нужно идти на переговоры.

Об этом градоначальник сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Труханов считает, что у президента РФ Владимира Путина среди планов остается захват Одессы.

"Он одержим нашим городом. Он не хочет его бомбить, как Харьков, он требует его целым. Я не пессимист, верю, что мы в итоге победим. Но война остается долгой, тяжелой. Наше наступление на Херсон идет медленно, и Путин продолжает надеяться на окружение Одессы с севера для соединения с "Приднестровьем", - сказал он.

По словам городского главы Одессы, нужно идти по пути переговоров, а не по пути прямой конфронтации.

"Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Очевидно, я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации", - сказал Труханов.

На его интервью отреагировал в Твиттере советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Из его слов следует, что никаких переговоров с Россией не будет.

"Переговоры с Россией в единственном возможном сегодня формате ведет специальная украинская делегация, в частности, на южном направлении фронта. "Переговоры" проходят успешно. Ожидаем новые "компромиссы" в виде "жестов доброй воли", - сказано в посте Подоляка.

Ранее Подоляк заявлял, что переговоры с РФ об остановке войны невыгодны как для Украины, так и для Европы.

Между тем переговорщик с Украиной от РФ Леонид Слуцкий сделал заявление, из которого следует, что мирные переговоры в обозримой перспективе отменяются.