В левом крыле Социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер Олаф Шольц, призвали прекратить поставки Украине тяжелого вооружения и выступить за мирные переговоры с Россией.

Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на письмо, которое оказалось в распоряжении редакции.

Подписанты - несколько членов Бундестага, Европейского парламента и федеральных земель, а также бывший премьер земли Бремен Карстен Зиллинг и мэр Дортмунда Томас Вестфаль.

Авторы письма признают, что улучшение отношений с Россией возможно только после ухода от власти Путина, "но к тому времени нужно найти modus vivendi ("образ жизни") с российским правительством, признающим реальность, которая может не нравиться, что исключает дальнейшую эскалации войны".

Они считают, что дальнейшие поставки оружия могут привести к ядерной войне.

Напомним, что Шольц в послании к Украине в честь Дня независимости пообещал "поставлять вооружение месяц за месяцем".

Вскоре он уточнил, что Германия не будет поставлять Украине оружие, из которого можно обстреливать территорию РФ.

Незадолго до этих заявлений в Die Welt вышла статья о том, что Германия уже третий месяц игнорирует настойчивые просьбы Украины нарастить поставки вооружения.

Война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

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