Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие, из которого можно обстреливать Россию.

Об этом пишет "Укринформ".

"Целью остается, чтобы Путин (президент РФ Владимир Путин – Ред.) не выиграл войну, чтобы были сохранены суверенитет и территориальная целостность Украины. Президент США сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю это принципом, который мы все соблюдаем. И поэтому мы смотрим, что делают другие", - сказал Шольц.

По его словам, Германия будет действовать "взвешенно и осторожно", чтобы война не переросла из украинско-российской в ​​"совсем другую войну".

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