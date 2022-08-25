Канцлер ФРГ Олаф Шольц приехал к украинским военным на полигон Путлос в Шлезвиг-Гольштейне и пообещал больше оружия. Об этом сообщает Bild.

Он заявил, что Германия будет продолжать поставлять Украине системы тяжелого вооружения – он назвал самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и ЗРК "IRIS-Т".

"Мы будем продолжать поддерживать их нашими финансовыми средствами, но также и нашим оружием", - сказал он.

Bild пишет, что Германия доставит Украине 30 машин Gepard, в данный момент украинцы обучаются с ними работать.

Собственно, около этой машины Шольц и позирует на фото.

Напомним, по данным Die Welt, Германия уже третий месяц игнорирует настойчивые просьбы Украины нарастить поставки вооружения.

Несмотря на это, Шольц в послании к Украине в честь Дня независимости пообещал "поставлять вооружение месяц за месяцем".

На фоне всего этого, как пишет Bild, рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца еженедельно снижается.