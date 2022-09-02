Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва прекратит поставки газа в Евросоюз в случае введения лимита на цены. Также он неуважительно отозвался о председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

"Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России", – заявила тётенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет", - написал Медведев в Telegram.

Отметим, что как раз таки Еврокомиссия выступила против ограничения цен на газ в Европе.

Ранее в РФ пригрозили не поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен на энергоносители.

При этом Financial Times пишет, что министры финансов G7 сегодня одобрят введение потолка цен на российскую нефть с 5 декабря.

Война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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