Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые поддержат лимит цен, так как не будет "работать на нерыночных условиях".

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях", - заявил он.

Он также заявил, что "идея о лимите цен на российскую нефть является полным абсурдом" и "заплатят за нее потребители в ЕС, США".

Ранее The Wall Street Journal писал, что 2 сентября западные финансовые чиновники представят план по установлению потолка цен на российскую нефть.

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