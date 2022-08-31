В российской компании "Газпром", заявивший об остановке газопровода "Северный поток-1" на три дня, сообщают о начале планово-предупредительных работ.

Об этом сегодня заявили в компании.

"Поставка по "Северному потоку" полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате", - говорится в сообщении.

Напомним, "Газпром" сообщал, что газопровод "Северный поток-1" будет закрыт с 04:00 31 августа по 04:00 3 сентября до момента оплаты предоставленного топлива в полном объеме.

Ранее "Газпром" приостановил поставки газа во Францию.

Как писала "Страна", несмотря на войну и санкции, "Газпром" продолжает платить Украине за транзит газа.

Кроме того, "Страна" рассказывала о ситуации с поставками турбин для "Северного потока - 1". Заместитель председателя правления "Газпрома" сообщал, что поставка турбины для газопровода "Северный поток - 1" из Канады в Германию не соответствует условиям контракта.

Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц осмотрел турбину для "Северного потока-1" и заявил, что она исправна и готова к подключению.