Российская компания "Газпром" приостановила поставки газа во Францию – компании Engie, чьим главным акционером является государство. Сообщается, что поставки приостановлены в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме.

"По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО "Газпром экспорт" не получило в полном объёме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам", — говорится в сообщении "Газпрома".

Как объясняет российский поставщик, в соответствии с указом президента РФ от 31 марта, если в контрактный срок оплаты платёж не был произведён покупателем в полном объёме, дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю запрещается. Мера действует до момента расчёта французской компании с "Газпромом".

Приостановка поставок газа до момента оплаты предоставленного топлива в полном объеме произойдет 1 сентября. Engie уже получила соответствующее уведомление.

Ранее мы также писали, что российский концерн "Газпром" подтвердил остановку газопровода "Северный поток-1" с 04:00 по московскому времени 31 августа по 04:00 по московскому времени 3 сентября.

Кроме того, мы рассказывали о ситуации с поставками турбин для "Северного потока - 1". 7 августа заместитель постпреда в ООН заявил, что технические процедуры по газопроводу невозможно завершить из-за антироссийских санкций. Так, ранее заместитель председателя правления "Газпрома" сообщил, что поставка турбины для газопровода "Северный поток - 1" из Канады в Германию не соответствует условиям контракта.

Тем временем война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

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