Правительство Германии создало холдинг для оперативной национализации немецкого филиала российской госкомпании "Газпром" - Gazprom Germania, которая после начала войны в Украине переименована в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) и находится под надзором Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur).

Об этом сообщил немецкий еженедельник Welt am Sonntag (WaS).

По его данным, холдинговая компания носит почти такое же название, как и SEFE. Так, 3 июня зарегистрированная, но не действовавшая на тот момент фирма VERONIKA Zweiunddreißigste Vermögensverwaltungsgesellschaft была переименована в Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG).

Ранее Bloomberg писал, что даже сейчас, в разгар войны и после наложения санкций, "Газпром" продолжает платить Украине за транзит газа. Причём банки пропускают этот платёж без проблем.

Кроме того, "Страна" сообщала, что резкое сокращение поставок природного газа в Европу по газопроводу "Северный поток -1" привело к тому, что "Газпром", по всей видимости, начал сжигать газ в промышленных масштабах.

Тем временем война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.