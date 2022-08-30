Российский концерн "Газпром" подтвердил остановку газопровода "Северный поток-1" с 04:00 по московскому времени 31 августа по 04:00 по московскому времени 3 сентября.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на представителей компании.

О временной остановке работы газопровода концерн "Газпрома" сообщил 19 августа. Остановка официально объясняется необходимостью ремонта единственной рабочей газовой турбины Trent 60. После работ, которые будут проводиться вместе со специалистами Siemens, концерн обещает возобновить транзит на августовском уровне, если не обнаружатся новые технические неисправности газопровода. В частности, двигателя.

Напомним газопровод "Северный поток-1" уже не в первый раз останавливает свою работу по причине неисправности и проведения соответствующих технических работ. Совсем недавно, с 11 по 21 июля, газопровод уже находился на техобслуживании.

Кроме того, 25 июля "Газпром" объявлял об остановке на капитальный ремонт ещё одной турбины Siemens на "Северном потоке - 1".

Мы также рассказывали о ситуации с поставками турбин для "Северного потока - 1". 7 августа заместитель постпреда в ООН заявил, что технические процедуры по газопроводу невозможно завершить из-за антироссийских санкций. Так, ранее заместитель председателя правления "Газпрома" сообщил, что поставка турбины для газопровода "Северный поток - 1" из Канады в Германию не соответствует условиям контракта.

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