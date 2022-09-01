Ожидается, что завтра, 2 сентября, министры финансов стран G7 представят план по установлению потолка цен на российскую нефть.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Крайний срок принятия решения - декабрь, поскольку в этом месяце заработают европейское эмбарго против России. То есть, в случае принятия "потолка", эмбарго могут и отменить. К слову, в случае его введения, цена на нефть может вырасти примерно до 140 долларов за баррель, опасаются собеседники издания из минфина США.

Смысл схемы в том, что ограничения на торговлю топливом из России снимаются, но устанавливается граничная цена, по которой страны, участвующие в схеме, могут покупать нефть у РФ. Очевидно, что эта цена должна быть ниже рыночной.

Западные чиновники ищут способ таким образом сократить доходы России, сохраняя при этом достаточное количество нефти на мировых рынках - чтобы предотвратить новый скачок и без того высоких цен.

Тем не менее, внутри G7 сохраняются большие разногласия по этой идее. В Европе считают, что план будет неэффективен, если к нему не присоединятся страны Азии и Африки, не входящие в "Большую семерку".

Но поддержка из-за пределов Большой семерки "сомнительна". Чиновники и аналитики видят мало шансов убедить Китай соблюдать этот план. Индия, чьи закупки российской нефти подскочили с нуля до войны до 1 миллиона баррелей в день, также вряд ли подпишется.

По данным Международного валютного фонда, страны G7 составляют чуть более 30% мировой экономики. Но при этом обеспечивают более 90% мирового судоходства, что позволяет им вводить санкции против страхования нефтяных танкеров.

Также вызывает споры вопрос граничной цены на российскую нефть. Сейчас она продается по цене около 90 долларов за баррель на бирже и примерно с 20-долларовой скидкой уходит в Азию.

Ранее сообщалось, что Индия покупает у России все больше нефти и удобрений.

Также писали, что Россия нашла способ обойти санкции по экспорту нефти с участием Египта.