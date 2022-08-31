В подземных хранилищах газа (ПХГ) Украина уже накопила 13 миллиардов кубометров голубого топлива. До октября запасы увеличатся еще, что позволит нормально пройти отопительный сезон.

Об этом сказал глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью агентству "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные "Нафтогаза"

"Сейчас в ПХГ 13 миллиардов кубометров газа. До 15 октября по прогнозным расчетам будет около 14,4 миллиардов кубометров газа. С такими запасами реально пройти умеренную зиму, поскольку на сегодняшний день потребление газа значительно сократилось. Добыча газа в Украине остается чрезвычайно важной для того, чтобы обеспечить всех потребителей, однако она находится в зоне риска", сказал Макогон.

Он добавил, что в связи с военной угрозой и значительными рисками дополнительные объемы импорта были бы очень целесообразны. Однако как представитель оператора ГТС заверил, что транспортные маршруты для импорта газа из Польши, Словакии и Венгрии готовы к импорту газа в объеме 54 миллионов кубометров в сутки.

"К сожалению, осуществить ремонт некоторых объектов в Донецкой, Луганской и Запорожской областях невозможно из-за постоянных обстрелов, сложной военной ситуации. Но мы быстро все отремонтируем, как только военные предоставят нам доступ", - сказал Макогон.

Между тем в "Нафтогазе" не разделяют его оптимизма. Юрий Витренко посоветовал украинцам запасаться одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на открытом воздухе упадет ниже 10 градусов нуля. Он допустил массовые отключения тепла.

Вскоре он повторил свой мрачный прогноз, сказав, что если зима будет холодной, мощности для отопления не хватит.