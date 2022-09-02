Еврокомиссия выступила против ограничения цен на газ в Европе
Еврокомиссия выступила против общеевропейского ограничения цен на газ.
Об этом сообщает Zeit Online.
Еврокомиссия рекомендовала отказаться от общеевропейского ограничения цен на газ в проекте экстренных мер, направленных против высоких цен на электроэнергию.
Власти Брюсселя делают ставку на меры по энергосбережению и хотят перераспределить часть прибыли энергетических компаний.
В частности, Комиссия вносит три предложения:
- Спрос на электроэнергию может быть снижен скоординированным образом, аналогично целям ЕС по экономии газа.
- Можно ограничить оптовую цену на электроэнергию из более дешевых источников, таких как ветер, солнечная энергия, атомная энергия или уголь.
- По аналогии с налогом на сверхприбыль страны ЕС могли бы собирать прибыль электроэнергетических компаний, превышающую предельную цену, и распределять ее между потребителями, например, путем прямых платежей потребителям или снижения надбавок.
Напомним, европейские страны Европы, от Испании до Финляндии, вводят меры по снижению потребления энергии, уменьшая освещение в общественных местах и использование горячей воды.
Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, как в Евросоюзе экономят электроэнергию.
Также мы писали, что ряд стран отказались от плана Еврокомиссии сократить потребление газа на 15 процентов.