Еврокомиссия выступила против общеевропейского ограничения цен на газ.

Об этом сообщает Zeit Online.

Еврокомиссия рекомендовала отказаться от общеевропейского ограничения цен на газ в проекте экстренных мер, направленных против высоких цен на электроэнергию.

Власти Брюсселя делают ставку на меры по энергосбережению и хотят перераспределить часть прибыли энергетических компаний.

В частности, Комиссия вносит три предложения:

Спрос на электроэнергию может быть снижен скоординированным образом, аналогично целям ЕС по экономии газа. Можно ограничить оптовую цену на электроэнергию из более дешевых источников, таких как ветер, солнечная энергия, атомная энергия или уголь. По аналогии с налогом на сверхприбыль страны ЕС могли бы собирать прибыль электроэнергетических компаний, превышающую предельную цену, и распределять ее между потребителями, например, путем прямых платежей потребителям или снижения надбавок.

Напомним, европейские страны Европы, от Испании до Финляндии, вводят меры по снижению потребления энергии, уменьшая освещение в общественных местах и использование горячей воды.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, как в Евросоюзе экономят электроэнергию.

Также мы писали, что ряд стран отказались от плана Еврокомиссии сократить потребление газа на 15 процентов.