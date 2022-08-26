Европейские страны Европы, от Испании до Финляндии, вводят меры по снижению потребления энергии, уменьшая освещение в общественных местах и использование горячей воды.

Об этом пишет Bloomberg.

У Европы нет другой альтернативы, кроме сокращения спроса, пишет издание. Безотлагательность мер по экономии растет по мере того, как оптовые цены продолжают повышаться.

"Государства-члены блока намерены сократить потребление газа на 15% в течение этой зимы, если Россия, которая исторически покрывала около 40% потребностей ЕС в топливе, перекроет кран", - пишет Bloomberg.

В ряде стран вводимые меры включают такие ограничения как снижение температуры в офисах, уменьшение освещения в общественных местах, продление службы угольных ТЭС, ограничение кондиционирования, переход на более эффективные водопроводные краны, герметизация окон, сокращение времени, проведенного в душе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии почти в два раза поднимут цены на электричество. Тарифы могут вырасти до 10 тыс. фунтов в год.

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