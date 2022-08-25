Цены на электроэнергию в Германии и Франции бьют рекорды. Так, стоимость электроэнергии в Германии выросла на 13% до 725 евро за мегаватт-час. Французская электроэнергия за тот же период подорожала на 12% до 880 евро, что примерно в 10 раз превышает уровень годичной давности, сообщает Bloomberg.

Издание сообщает, что рост тарифов обусловлен сокращением поставок газа из России, что приводит к росту цен на газ, на котором работают электростанции ЕС.

Поставки должны сократиться еще больше с 31 августа, когда российское ПАО "Газпром" планирует закрыть газопровод "Северный поток" в Германию на три дня на техническое обслуживание, что вызывает опасения, что поставки могут не возобновиться.

Как писала "Страна", семь из десяти пабов Британии не надеются пережить предстоящую зиму из-за роста цен на электричество.

Напомним, в Германии требуют ввести мораторий на отключение газа и электричества для домашних хозяйств.

Также мы писали, что в Финляндии зимой могут начаться веерные отключения электричества в домах.