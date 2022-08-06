Во Франции в ближайшие полгода может произойти нехватка молока, потому что коровам нечего есть. В стране в этом году не уродились люцерна и кукуруза из-за засухи.

Об этом заявил председатель экономической комиссии Французской Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA) Янник Фьялип в эфире канала Franceinfo.

"Для производства молока необходим фураж, главным образом люцерна и кукуруза, которые в этом году не уродились. То есть существует риск нехватки молока этой осенью и этой зимой", - сказал Фьялип.

По его словам, из-за поразившей страну засухи коровам, "которые обычно в этот период находятся на пастбищах, больше нечего там есть".

По мнению Franceinfo, такая ситуация чревата ростом цен на молоко. Но не только по этой причине, уточняет канал. Производители требуют пересмотра цен на их продукцию, чтобы "обеспечить устойчивость сектора".

"Цена молока во Франции на 20% ниже, чем та, которую платят другим европейским производителям, особенно в Германии и Нидерландах", - объяснил представитель профсоюзов.

Однако, помимо пересмотра цен, профсоюзы в связи с засухой желают, чтобы были активированы фонды помощи на случай стихийных бедствий, которые позволили бы животноводам покупать фураж при 50-процентном софинансировании государством.

Ранее сообщалось, что в Финляндии зимой из-за дефицита энергии могут закрыться продуктовые магазины.

А в Германии производители предупреждают о возможном дефиците туалетной бумаги из-за проблем с газом.