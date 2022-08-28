Россия может позволить себе отключить газ в Европе на целый год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Capital Economics.

Москва сможет закрутить газовый кран "без неблагоприятных последствий для экономики".

До тех пор, пока цены на нефть и ее экспорта остаются на нынешнем высоком уровне, доходов у Росси будет достаточно, чтобы пережить отключение от основного газового рынка.

Поэтому аналитики считают, что решение отключить Европе газ будет зависеть от ситуации с нефтяными доходами (а также от политической обстановки).

Сейчас Россия зарабатывает до 20 миллиардов долларов за квартал на экспорте газа.

Европейские лидеры уже успели обвинить Россию в использовании ее огромных энергетических ресурсов в качестве оружия, что категорически отрицает Кремль. Однако продолжающиеся проблемы с ключевым трубопроводом сократили поставки и привели к резкому росту цен на топливо, заключает издание.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжают искать пути укрепления энергетической безопасности стран Европы на фоне сокращения поставок природного газа из России. На данном направлении предстоит "дополнительная работа", отметила она.

Как писала "Страна", в ожидании зимы Гаага просит отменить антироссийские санкций на поставку газа.

Тем временем Норвегия стала основным поставщиком газа в Европе вместо России.