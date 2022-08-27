Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 12,7 миллиардов гривен, которые будут направлены на закупку газа.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Средства, которые выделят "Нафтогазу Украины" для этих целей, собираются привлечь с помощью внешних заимствований.

При этом, согласно законопроекту, "Нафтогаз" после реализации природного газа, приобретенного за счет таких расходов, перечисляет средства от такой реализации в государственный бюджет.

Ранее мы писали, что "Нафтогаз" направил в Кабмин письмо, в котором просит 150 млрд гривен прямого бюджетного финансирования на закупку газа для отопительного сезона. В "Нафтогазе" предлагали сделать это путем увеличения уставного капитала компании на 150 млрд гривен.

Также "Страна" сообщала, что на фоне подготовки к отопительному сезону Кабмин принял решение, согласно которому "Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр.

Война в Украине продолжается уже 185-й день. "Страна" следит за происходящим 27 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 184-го дня войны. По линии фронта не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях. Зато продолжились события на Запорожской АЭС, в которых мы попытались разобраться. А Белый дом объявил о попытке объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.