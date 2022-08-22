Сербия c 1 ноября не сможет получать нефть из России, которая доставляется в страну танкерами через Адриатическое море, а затем по трубопроводу через Хорватию.

Об этом заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич, сообщает Novinite.

"Что мы будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября российской нефти для нас не будет, мы будем под санкциями (из-за ограничения поставок из России - Ред.)", — сказал Вучич в обращении к гражданам.

Президент Сербии заявил, что альтернативное сырье — нефть из Ирака — дороже российской нефти на 31 доллар за баррель, что приведет к потерям для бюджета в размере 600 миллионов долларов в год.

Ранее президент Сербии заявил, что из-за войны в Украине "нас всех ждёт пекло". Александр Вучич считает, что конфликт перерастет из регионального в глобальный.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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